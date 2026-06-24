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«Это не Кубок Франции». Риоло — о расширенном формате чемпионата мира

«Это не Кубок Франции». Риоло — о расширенном формате чемпионата мира
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Французский журналист Даниэль Риоло поделился мнением о текущем формате чемпионата мира.

«Чем дальше мы продвигаемся, тем больше считаю формат с 48 командами неоправданным. Группы слабые, нет настоящей конкуренции. У нас есть группа с Новой Зеландией, Ираном, Египтом и Бельгией. Мы на чемпионате мира, это не отбор. Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина и Канада — то же самое. Когда Испания спотыкается с Кабо-Верде, кажется, что это подтверждает правильность формулы, но вот Испания громит Саудовскую Аравию, и этот аргумент перестаёт работать. Не понимаю, почему вы так волнуетесь за маленькие команды, прекрасно зная, что они ничего не добьются. Нам не нужны эти матчи. Чемпионат мира — это не Кубок Франции, это про элитарность. Если вы идёте в ресторан, а вас решают угостить 40 блюдами, вы не обязаны съедать всё. Если вам не нравятся улитки, вы их едите? Я — нет», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире участвуют 48 сборных.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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