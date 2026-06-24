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Риера заявил, что Бундеслига находится на одном уровне с чемпионатом Словении

Риера заявил, что Бундеслига находится на одном уровне с чемпионатом Словении
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Бывший главный тренер «Айнтрахта» Альберт Риера раскритиковал уровень Бундеслиги.

«Честно говоря, уровень Бундеслиги меня немного разочаровал. «Бавария» – это, конечно, отдельный мир, «Боруссия» Дортмунд благодаря своему бюджету ещё может более-менее соответствовать. Есть также такие сюрпризы, как «Штутгарт», но всё остальное меня разочаровало. Все команды из нижней части таблицы играют абсолютно одинаково. Когда анализируешь их, возникает ощущение, будто каждую неделю играешь с одним и тем же соперником. В сравнении со словенской лигой, в Германии тратят € 20, 30, даже 40 млн. При этом нет большой разницы. Если бы «Целе» играл против «Айнтрахта», они могли бы бороться на равных. Я не говорю, что они были бы сильнее, но конкурировать могли бы. Разница гораздо меньше, чем кажется со стороны», – сказал Риера в эфире словенского телеканала Sportklub.

Испанский специалист возглавил «Айнтрахт» в январе этого года, а в мае был отправлен в отставку. Команда из Франкфурта заняла восьмое место в минувшем сезоне чемпионата Германии.

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