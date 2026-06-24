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ЮАР — Южная Корея: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

ЮАР — Южная Корея: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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25 июня состоится матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные ЮАР и Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «ББВА» в Гуадалупе, Мексика. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Начало игры — в 4:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Южной Кореи занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала три очка за два матча. ЮАР находится на последней строчке с одни очком. На первом месте Мексика (6), на третьем — Чехия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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