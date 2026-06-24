«Гнать из основы». «Роналду — великий». Губерниев поменял мнение о Криштиану за шесть дней

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с разницей менее чем в неделю, кардинально изменил своё мнение о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

Накануне 41-летний форвард «Аль-Насра» оформил дубль за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 с Узбекистаном (5:0) и был признан лучшим игроком встречи.

«Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил! Футбол надо понимать!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Ранее, 17 июня, после ничьей сборной Португалии с ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу комментатор призвал выгнать Роналду из основного состава команды.

«Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло! Там есть кому в футбол играть!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. В 3-м туре сборная Португалии сразится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.