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«Гнать из основы». «Роналду — великий». Губерниев поменял мнение о Криштиану за шесть дней

«Гнать из основы». «Роналду — великий». Губерниев поменял мнение о Криштиану за шесть дней
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с разницей менее чем в неделю, кардинально изменил своё мнение о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

Накануне 41-летний форвард «Аль-Насра» оформил дубль за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 с Узбекистаном (5:0) и был признан лучшим игроком встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил! Футбол надо понимать!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Ранее, 17 июня, после ничьей сборной Португалии с ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу комментатор призвал выгнать Роналду из основного состава команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло! Там есть кому в футбол играть!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. В 3-м туре сборная Португалии сразится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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