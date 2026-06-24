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Семь сборных вышли в плей-офф ЧМ по футболу — 2026 по итогам 2-го тура группового этапа

Семь сборных вышли в плей-офф ЧМ по футболу — 2026 по итогам 2-го тура группового этапа
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Сегодня, 24 июня, завершился 2-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. По его итогам в плей-офф мирового первенства вышли сборные Мексики, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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