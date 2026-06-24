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Результаты матчей 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026

Результаты матчей 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026
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В ночь с 23 на 24 июня прошли последние матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр.

Результаты матчей 2-го тура группового этапа ЧМ-2026:

  • Чехия – ЮАР – 1:1;
  • Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1;
  • Канада – Катар – 6:0;
  • Мексика – Южная Корея – 1:0;
  • США – Австралия – 2:0;
  • Шотландия – Марокко – 0:1;
  • Бразилия – Гаити – 3:0;
  • Турция – Парагвай – 0:1;
  • Нидерланды – Швеция – 5:1;
  • Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1;
  • Эквадор – Кюрасао – 0:0;
  • Тунис – Япония – 0:4;
  • Испания – Саудовская Аравия – 4:0;
  • Бельгия – Иран – 0:0;
  • Уругвай – Кабо-Верде – 2:2;
  • Новая Зеландия – Египет – 1:3;
  • Аргентина – Австрия – 2:0;
  • Франция – Ирак – 3:0;
  • Норвегия – Сенегал – 3:2;
  • Иордания – Алжир – 1:2;
  • Португалия – Узбекистан – 5:0;
  • Англия – Гана – 0:0;
  • Панама – Хорватия – 0:1;
  • Колумбия – ДР Конго – 1:0.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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