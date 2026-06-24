Результаты матчей 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026

В ночь с 23 на 24 июня прошли последние матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр.

Результаты матчей 2-го тура группового этапа ЧМ-2026:

Чехия – ЮАР – 1:1;

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1;

Канада – Катар – 6:0;

Мексика – Южная Корея – 1:0;

США – Австралия – 2:0;

Шотландия – Марокко – 0:1;

Бразилия – Гаити – 3:0;

Турция – Парагвай – 0:1;

Нидерланды – Швеция – 5:1;

Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1;

Эквадор – Кюрасао – 0:0;

Тунис – Япония – 0:4;

Испания – Саудовская Аравия – 4:0;

Бельгия – Иран – 0:0;

Уругвай – Кабо-Верде – 2:2;

Новая Зеландия – Египет – 1:3;

Аргентина – Австрия – 2:0;

Франция – Ирак – 3:0;

Норвегия – Сенегал – 3:2;

Иордания – Алжир – 1:2;

Португалия – Узбекистан – 5:0;

Англия – Гана – 0:0;

Панама – Хорватия – 0:1;

Колумбия – ДР Конго – 1:0.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.