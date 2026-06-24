Результаты матчей 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026
В ночь с 23 на 24 июня прошли последние матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр.
Результаты матчей 2-го тура группового этапа ЧМ-2026:
- Чехия – ЮАР – 1:1;
- Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1;
- Канада – Катар – 6:0;
- Мексика – Южная Корея – 1:0;
- США – Австралия – 2:0;
- Шотландия – Марокко – 0:1;
- Бразилия – Гаити – 3:0;
- Турция – Парагвай – 0:1;
- Нидерланды – Швеция – 5:1;
- Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1;
- Эквадор – Кюрасао – 0:0;
- Тунис – Япония – 0:4;
- Испания – Саудовская Аравия – 4:0;
- Бельгия – Иран – 0:0;
- Уругвай – Кабо-Верде – 2:2;
- Новая Зеландия – Египет – 1:3;
- Аргентина – Австрия – 2:0;
- Франция – Ирак – 3:0;
- Норвегия – Сенегал – 3:2;
- Иордания – Алжир – 1:2;
- Португалия – Узбекистан – 5:0;
- Англия – Гана – 0:0;
- Панама – Хорватия – 0:1;
- Колумбия – ДР Конго – 1:0.
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.
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