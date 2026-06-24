Англия не смогла обыграть Гану, стал известен первый номер драфта НБА. Главное к утру

Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче чемпионата мира — 2026, стал известен первый номер драфта НБА, который состоялся минувшей ночью, сборная Португалии разгромила команду Узбекистана, нападающий Криштиану Роналду оформил дубль. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».