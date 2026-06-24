Англия не смогла обыграть Гану, стал известен первый номер драфта НБА. Главное к утру
Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче чемпионата мира — 2026, стал известен первый номер драфта НБА, который состоялся минувшей ночью, сборная Португалии разгромила команду Узбекистана, нападающий Криштиану Роналду оформил дубль. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче чемпионата мира — 2026.
- Стал известен первый номер драфта НБА — 2026.
- Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче ЧМ-2026, у Роналду — дубль.
- Сборная Хорватии с минимальным счётом обыграла Панаму в матче ЧМ-2026.
- Сборная Колумбии с минимальным счётом обыграла ДР Конго в матче ЧМ-2026.
- Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 24 июня 2026 года.
- Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 24 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
- Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио.
- Модрич провёл 200-й матч за сборную. Лишь троим до Луки покорялась эта отметка в истории.
- Панама стала пятой командой, досрочно лишившейся шансов на выход в 1/16 финала ЧМ-2026.
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- Стал известен топ-30 драфта НБА — 2026.
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