Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

24 июня главные новости спорта, футбол, результаты ЧМ-2026, трансферы, баскетбол, НБА, драфт НБА

Англия не смогла обыграть Гану, стал известен первый номер драфта НБА. Главное к утру
Комментарии

Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче чемпионата мира — 2026, стал известен первый номер драфта НБА, который состоялся минувшей ночью, сборная Португалии разгромила команду Узбекистана, нападающий Криштиану Роналду оформил дубль. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче чемпионата мира — 2026.
  2. Стал известен первый номер драфта НБА — 2026.
  3. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче ЧМ-2026, у Роналду — дубль.
  4. Сборная Хорватии с минимальным счётом обыграла Панаму в матче ЧМ-2026.
  5. Сборная Колумбии с минимальным счётом обыграла ДР Конго в матче ЧМ-2026.
  6. Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 24 июня 2026 года.
  7. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 24 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
  8. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио.
  9. Модрич провёл 200-й матч за сборную. Лишь троим до Луки покорялась эта отметка в истории.
  10. Панама стала пятой командой, досрочно лишившейся шансов на выход в 1/16 финала ЧМ-2026.
  11. ФИФА дисквалифицировала комментатора с чемпионата мира.
  12. Роналдиньо подписал контракт с клубом Серии C.
  13. Назван топ-3 драфта НБА — 2026.
  14. Стал известен топ-30 драфта НБА — 2026.
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-события среды: Хорватия и Канада на ЧМ-2026, Лига наций и теннис
Топ-события среды: Хорватия и Канада на ЧМ-2026, Лига наций и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android