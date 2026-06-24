Тренер сборной Колумбии прокомментировал победу над Конго и выход в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с ДР Конго (1:0). Благодаря этому результату южноамериканская команда обеспечила себе участие в плей-офф мирового первенства.

«Хочу поблагодарить команду за все усилия. С такими командами нужно находить свободные зоны между линиями; если слишком жёстко придерживаться стандартных решений, они будут контратаковать, используя эти свободные зоны. Мы очень довольны — мы команда, которая берёт инициативу в свои руки, никогда не сдаёмся. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать», — приводит слова Лоренсо официальный сайт ФИФА.

После 2-го тура сборная Колумбии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы К. На второй строчке расположилась Португалия с четырьмя очками. ДР Конго с одним очком занимает третье место, национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня), а Узбекистан сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.