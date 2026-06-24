Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 24 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Португальцы разгромили Узбекистан (5:0), Англия сыграла вничью с Ганой (0:0), Панама уступила Хорватии (0:1), а ДР Конго — Колумбии (0:1).

На данный момент лидером гонки бомбардиров является аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого пять забитых мячей. По четыре гола у форвардов сборных Норвегии и Франции Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.