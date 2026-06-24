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Инфантино сделал заявление о перерывах на «водопой» в матчах ЧМ-2026

Инфантино сделал заявление о перерывах на «водопой» в матчах ЧМ-2026
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал перерывы на «водопой» в рамках ЧМ-2026.

«Главная причина – жара, но мы также должны понимать, что в таком соревновании, как чемпионат мира, который длится 39 дней, команды потенциально могут сыграть восемь матчей за эти 39 дней, возможность отдохнуть крайне важна.

Для нас ещё важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. И очень сложно смириться с тем, что тренер может иметь возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы просто потому, что жарче, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у того же тренера такой возможности нет. Мы хотим обеспечить равные условия для всех, именно поэтому эти перерывы введены в каждом матче.

У ФИФА нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос.

Игроки атакуют и всё такое до последних секунд матча. И, возможно, может, и нет, но, возможно, это происходит также благодаря этому небольшому перерыву, который получают игроки и после которого они могут вернуться на поле и показать, на что способны», – приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Перерывы проходят на 22-й и 67-й минутах и ​​длятся три минуты, которые затем прибавляются к добавленному времени в конце каждого тайма — данная процедура впервые используется на мировых первенствах.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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