Тренер Конго высказался после поражения в матче с Колумбией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр высказался после поражения в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с Колумбией (0:1).

«Это был сложный матч для нас. Мы играли против очень хорошей команды. Они были сильнее. Наши игроки, как и обычно, боролись на поле, чтобы добиться результата, но у нас ничего не вышло. Португалия и Колумбия дают нам много опыта, с которым мы сталкиваемся впервые, ведь для нас это первый чемпионат мира», — приводит слова Дезабра официальный сайт ФИФА.

После 2-го тура сборная Колумбии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы К. На второй строчке расположилась Португалия с четырьмя очками. ДР Конго с одним очком занимает третье место, национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня), а Узбекистан сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.