Сестра Роналду обратилась к нации насчёт критики Криштиану

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, после победы над Узбекистаном опубликовала пост на тему критики в адрес брата.

Сборная Португалии разгромила узбекистанскую национальную команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026 — 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

«Эта неделя была тяжёлой. Это была мрачная неделя, полная несправедливой критики, бессердечных слов, брошенных в адрес друг друга, словно они хотели стереть карьеру, построенную на поте, боли, дисциплине и необъяснимой воле.

Они хотели ранить, хотели причинить боль, хотели унизить. Они хотели говорить о Криштиану так, будто ему больше нет места, будто он закончил свою карьеру, будто всё, что он дал футболу, Португалии и миру, может быть забыто в одночасье.

Они забыли, что это мужчина, сын, отец, брат и просто человек. Было отвратительно читать и слышать столько варварства и неблагодарности.

Но сегодня, что нисколько не удивительно, он ответил так, как всегда — на поле. С упорством. С яростью в глазах. С силой человека, рождённого для борьбы. С сердцем воина, который никогда не уклонялся от работы, никогда не сдавался. Он всегда был под давлением и никогда не позволял внешнему шуму определять, кто он есть.

Это Криштиану Роналду. Сын Долорес и Диниса. Брат Кати, Уго и Элмы. Семьянин, неутомимый труженик, профессионал высшего уровня, спортсмен, который воплощал мечты миллионов людей и продолжает подниматься каждый раз, когда его пытаются унизить.

Они могут критиковать, могут сомневаться, могут пытаться принизить его. Но они никогда не смогут стереть то, кем он является: бойцом, лидером, примером преданности, дисциплины и мужества. Сегодня ему снова не нужны были громкие речи. Он пришёл показать, почему он здесь.

23 года он ломал преграды, пришёл показать, почему он заслуживает быть здесь. Пришёл напомнить нам, почему он легенда. Что бы ни случилось. Ему это предначертано, они уже должны это знать.

Горжусь тобой, мой брат. Всегда. До самой смерти. Потому что знаю, откуда ты родом, знаю всё, за что ты боролся, чтобы попасть сюда, очень хорошо знаю… Что тебе уготовано.

Настоящие люди никогда не молчат. Настоящие люди отвечают трудом. И ты, мой брат, есть и всегда будешь великим человеком.

Его сестра, Катя Авейрy», – написала Авейру в соцсети.