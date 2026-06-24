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Сборная Кабо-Верде установила уникальный рекорд на ЧМ после гола в ворота Уругвая

Сборная Кабо-Верде установила уникальный рекорд на ЧМ после гола в ворота Уругвая
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Сборная Кабо-Верде сыграла вничью в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с Уругваем (2:2), открыв счёт прямым ударом со штрафного. Таким образом, африканская команда стала первой в истории, забившей дебютный мяч на ЧМ со штрафного. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

Отметим, исторический для Кабо-Верде гол забил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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