Расписание матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026

Сегодня, 24 июня, матчем между сборными Швейцарии и Канады стартует 3-й тур группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (время московское):

24.06.2026. 22:00. Швейцария – Канада;

24.06.2026. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар;

25.06.2026. 1:00. Марокко – Гаити;

25.06.2026. 1:00. Шотландия – Бразилия;

25.06.2026. 4:00. Чехия – Мексика;

25.06.2026. 4:00. ЮАР – Южная Корея;

25.06.2026. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар;

25.06.2026. 23:00. Эквадор – Германия; Кот-д'Ивуар

26.06.2026. 2:00. Япония – Швеция;

26.06.2026. 2:00. Тунис – Нидерланды;

26.06.2026. 5:00. Турция – США;

26.06.2026. 5:00. Парагвай – Австралия;

26.06.2026. 22:00. Норвегия – Франция;

26.06.2026. 22:00. Сенегал – Ирак;

27.06.2026. 3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия;

27.06.2026. 3:00. Уругвай – Испания;

27.06.2026. 6:00. Новая Зеландия – Бельгия;

27.06.2026. 6:00. Египет – Иран;

28.06.2026. 00:00. Панама – Англия;

28.06.2026. 00:00. Хорватия – Гана;

28.06.2026. 2:30. ДР Конго – Узбекистан;

28.06.2026. 2:30. Колумбия – Португалия;

28.06.2026. 5:00. Иордания – Аргентина;

28.06.2026. 5:00. Алжир – Австрия.