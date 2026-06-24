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Расписание матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026

Расписание матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026
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Сегодня, 24 июня, матчем между сборными Швейцарии и Канады стартует 3-й тур группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (время московское):

24.06.2026. 22:00. Швейцария – Канада;
24.06.2026. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар;
25.06.2026. 1:00. Марокко – Гаити;
25.06.2026. 1:00. Шотландия – Бразилия;
25.06.2026. 4:00. Чехия – Мексика;
25.06.2026. 4:00. ЮАР – Южная Корея;
25.06.2026. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар;
25.06.2026. 23:00. Эквадор – Германия; Кот-д'Ивуар
26.06.2026. 2:00. Япония – Швеция;
26.06.2026. 2:00. Тунис – Нидерланды;
26.06.2026. 5:00. Турция – США;
26.06.2026. 5:00. Парагвай – Австралия;
26.06.2026. 22:00. Норвегия – Франция;
26.06.2026. 22:00. Сенегал – Ирак;
27.06.2026. 3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия;
27.06.2026. 3:00. Уругвай – Испания;
27.06.2026. 6:00. Новая Зеландия – Бельгия;
27.06.2026. 6:00. Египет – Иран;
28.06.2026. 00:00. Панама – Англия;
28.06.2026. 00:00. Хорватия – Гана;
28.06.2026. 2:30. ДР Конго – Узбекистан;
28.06.2026. 2:30. Колумбия – Португалия;
28.06.2026. 5:00. Иордания – Аргентина;
28.06.2026. 5:00. Алжир – Австрия.

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