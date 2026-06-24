Швейцария — Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 24 июня, состоится матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Швейцарии и Канады. Команды будут играть на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала четыре очка за два матча. Канада находится на первой строчке, заработав четыре очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).