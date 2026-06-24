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Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Джемала Табидзе

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Джемала Табидзе
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Махачкалинское «Динамо» официально объявило об уходе 30-летнего защитника Джемала Табидзе. Футболист покинул команду по завершении срока контракта. Он стал свободным агентом.

«Спасибо Джемалу за эти два года в «Динамо». Он честно и хорошо отработал», — написала пресс-служба клуба.

За махачкалинское «Динамо» грузинский защитник отыграл два сезона, на его счету 55 матчей во всех турнирах.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).

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