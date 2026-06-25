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Марокко — Гаити: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась

Марокко — Гаити: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась
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Начался матч группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Марокко и Гаити. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 1:00 мск. В прямом эфире игру показывает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
2-й тайм
2 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'    

Сборная Марокко занимает второе место в турнирной таблице группы С. Команда набрала четыре очка за два матча. Гаити находится на последней строчке без набранных очков. На первом месте Бразилия (4), на третьем — Шотландия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026
Турнирая таблица ЧМ-2026
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