В «Динамо» Мх раскрыли реальную причину ухода Табидзе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл реальную причину ухода защитника Джемала Табидзе. По словам функционера, клуб и игрок не договорились по условиям нового контракта. При этом Табидзе договорился о переходе в другой клуб.

«Джемал, к сожалению, покинул «Динамо». Мы хотели продлить с ним контракт. Он хотел других условий. И достиг соглашения с другим клубом, который смог их ему предложить. Мы, к сожалению, в этой гонке участвовать не можем», — цитирует Газизова пресс-служба клуба.

За махачкалинское «Динамо» грузинский защитник отыграл два сезона, на его счету 55 матчей во всех турнирах.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).