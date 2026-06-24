Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх раскрыли реальную причину ухода Табидзе

В «Динамо» Мх раскрыли реальную причину ухода Табидзе
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл реальную причину ухода защитника Джемала Табидзе. По словам функционера, клуб и игрок не договорились по условиям нового контракта. При этом Табидзе договорился о переходе в другой клуб.

«Джемал, к сожалению, покинул «Динамо». Мы хотели продлить с ним контракт. Он хотел других условий. И достиг соглашения с другим клубом, который смог их ему предложить. Мы, к сожалению, в этой гонке участвовать не можем», — цитирует Газизова пресс-служба клуба.

За махачкалинское «Динамо» грузинский защитник отыграл два сезона, на его счету 55 матчей во всех турнирах.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).

Материалы по теме
Официально
Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Джемала Табидзе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android