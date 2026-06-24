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Олисе — лучший игрок сезона-2025/2026 по количеству ассистов в пяти европейских лигах

Олисе — лучший игрок сезона-2025/2026 по количеству ассистов в пяти европейских лигах
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24-летний вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе оказался лучшим игроком текущего сезона по количеству голевых передач за клуб и сборную, сообщает Opta.

С начала сезона-2025/2026 Олисе отдал 30 голевых передач за клуб и сборную (26 — за «Баварию» и четыре — за Францию). Это лучший показатель среди игроков, выступающих в пяти ведущих европейских лигах.

Напомним, в прошедшем матче 2-го тура чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Франции разгромила Ирак (3:0). Олисе отдал две голевые передачи, ассистируя сначала Мбаппе на 14-й минуте, а затем Дембеле на 66-й.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

Следующий матч французской национальной команды состоится 26 июня. Сборная сыграет с Норвегией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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