Главное с ЧМ-2026 на 24 июня: дубль Роналду, проклятье Кейна, дебют Кордобы

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре внимания, оформив дубль в матче с Узбекистаном, нападающего сборной Англии Гарри Кейна прокляли, он не забил, а бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал на ЧМ.

Главное с ЧМ-2026 на 24 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.