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Главное с ЧМ-2026 на 24 июня: дубль Роналду, проклятье Кейна, дебют Кордобы

Главное с ЧМ-2026 на 24 июня: дубль Роналду, проклятье Кейна, дебют Кордобы
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре внимания, оформив дубль в матче с Узбекистаном, нападающего сборной Англии Гарри Кейна прокляли, он не забил, а бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал на ЧМ.

Главное с ЧМ-2026 на 24 июня:

  1. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио.
  2. Тренер сборной Франции Дешам покинет США, у него умерла мать.
  3. Роналду крикнул в камеру: «Я вернулся» после финального свистка в матче ЧМ с Узбекистаном.
  4. Бубнов предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026.
  5. Гарри Кейн не забил Гане — в матче, перед которым его проклял африканский колдун.
  6. Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде Месси по голам на ЧМ
  7. Панама стала пятой командой, досрочно лишившейся шансов на выход в 1/16 финала ЧМ-2026.
  8. Модрич провёл 200-й матч за сборную. Лишь троим до Луки покорялась эта отметка в истории
  9. Сестра Роналду высказалась об игре форварда в сборной Португалии: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь».
  10. Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии
  11. ФИФА дисквалифицировала комментатора с чемпионата мира
  12. Джон Кордоба дебютировал на ЧМ-2026 в матче с ДР Конго.
  13. Инфантино сделал заявление о перерывах на «водопой» в матчах ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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