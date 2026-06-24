Главное с ЧМ-2026 на 24 июня: дубль Роналду, проклятье Кейна, дебют Кордобы
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре внимания, оформив дубль в матче с Узбекистаном, нападающего сборной Англии Гарри Кейна прокляли, он не забил, а бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал на ЧМ.
Главное с ЧМ-2026 на 24 июня:
- Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио.
- Тренер сборной Франции Дешам покинет США, у него умерла мать.
- Роналду крикнул в камеру: «Я вернулся» после финального свистка в матче ЧМ с Узбекистаном.
- Бубнов предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026.
- Гарри Кейн не забил Гане — в матче, перед которым его проклял африканский колдун.
- Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде Месси по голам на ЧМ
- Панама стала пятой командой, досрочно лишившейся шансов на выход в 1/16 финала ЧМ-2026.
- Модрич провёл 200-й матч за сборную. Лишь троим до Луки покорялась эта отметка в истории
- Сестра Роналду высказалась об игре форварда в сборной Португалии: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь».
- Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии
- ФИФА дисквалифицировала комментатора с чемпионата мира
- Джон Кордоба дебютировал на ЧМ-2026 в матче с ДР Конго.
- Инфантино сделал заявление о перерывах на «водопой» в матчах ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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