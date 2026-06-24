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Беллингем прикрыл рот рукой в матче ЧМ-2026 Англия — Гана. Хавбека не удалили

Беллингем прикрыл рот рукой в матче ЧМ-2026 Англия — Гана. Хавбека не удалили
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прикрыл рот рукой во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Ганой (0:0), обращаясь к Джордану Айю. По новому правилу, за подобное действие игрока могут удалить с поля, однако английский хавбек избежал наказания.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Ранее футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон заработал удаление после просмотра VAR за похожий эпизод — парагваец получил красную карточку в матче с Турцией (1:0).

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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