Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии установила рекорд на ЧМ по владению мячом

Сборная Англии установила рекорд на ЧМ по владению мячом
Комментарии

Сборная Англии установила рекорд по владению мячом в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Ганой (0:0), сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Несмотря на полное доминирование в игре, англичане сыграли вничью. Показатель владения мячом Англии в матче составил 78,8%, став самым высоким за всю историю с 1966 года среди всех команд на чемпионатах мира, которым не удалось забить ни одного гола.

Следующий матч английской национальной команды состоится 27 июня. Сборная сыграет с Панамой.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия сыграла вничью во втором матче на каждом из четырёх последних крупных турниров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android