Сборная Англии установила рекорд на ЧМ по владению мячом

Сборная Англии установила рекорд по владению мячом в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Ганой (0:0), сообщает Opta.

Несмотря на полное доминирование в игре, англичане сыграли вничью. Показатель владения мячом Англии в матче составил 78,8%, став самым высоким за всю историю с 1966 года среди всех команд на чемпионатах мира, которым не удалось забить ни одного гола.

Следующий матч английской национальной команды состоится 27 июня. Сборная сыграет с Панамой.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.