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Джейми Каррагер — об отсутствии Палмера на ЧМ-2026: это кажется неправильным

Джейми Каррагер — об отсутствии Палмера на ЧМ-2026: это кажется неправильным
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Экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер высказался об отсутствии полузащитника «Челси» Коула Палмера в составе национальной команды на чемпионате мира — 2026. Вчера, 23 июня, в своём втором матче на турнире англичане не смогли забить в ворота сборной Ганы — встреча закончилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Если какой-либо матч и подчеркнул, почему решение Томаса Тухеля оставить полузащитника «Челси» дома было таким рискованным и спорным, это безголевая ничья с Ганой.

Вот сценарий, который мы так часто видим на международном уровне: Англия не может забить ни одного гола команде, которая глубоко обороняется, нам предстоит найти какое-нибудь волшебное средство, чтобы вскрыть их оборону. Для этого нужен фокусник. И с того момента, как Тухель выбрал состав, нас беспокоило, что он оставил вне игры футболиста под номером 10, обладающего всеми лучшими приёмами.

Возможность выбирать из 26 игроков предполагает включение хотя бы одного неординарного футболиста — того самого «фактора X», который отличается от всех остальных. Речь никогда не шла, чтобы обязательно выпускать Палмера в стартовом составе в каждой игре. Просто кажется неправильным, что игрок, забивший гол в финале чемпионата Европы и разгромивший «Пари Сен-Жермен» на клубном чемпионате мира в США прошлым летом, не был выбран в качестве варианта», – написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

В последнем матче группового этапа ЧМ-2026 Англия сыграет с Панамой (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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