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Российского болельщика качали в фан-зоне ЧМ-2026 под крики «Россия»

Российского болельщика качали в фан-зоне ЧМ-2026 под крики «Россия»
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Российский болельщики Никита Реутов рассказал об отношении к россиянам в Мексике на чемпионате мира — 2026.

Фото: Личный архив

«Я прилетел в Мексику из Сибири. В самолётах пришлось провести более 24 часов чистого времени. Из-за отсутствия визы США и Канады решил остановить свой выбор на Мексике и, как оказалось, не прогадал.

Нашей компанией мы постарались захватить все три города — Мехико, Монтеррей и Гвадалахару. В последний приехали на матч Колумбия — Конго. С утра решили пойти посмотреть матч Узбекистана и Португалии в местную фан-зону. Результат, конечно, не порадовал, но, как мне показалось, почти вся фанка болела персонально за Криштиану Роналду, который отметился дублем. И после матча толпа была настроена праздновать это событие. Как-то спонтанно начали качать сначала кого-то из своих, а потом увидели рядом нас, поняли, что мы из России, ну и я тоже попал в этот движ. В целом к россиянам здесь относятся очень приветливо, стараются помочь, даже несмотря на отсутствие знания английского языка у многих из местных жителей», — рассказал Реутов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Российского болельщика качают в фан-зоне ЧМ-2026:

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
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