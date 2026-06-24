Сегодня, 24 июня, нападающему сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионелю Месси исполнилось 39 лет.

Наибольшую известность и популярность аргентинцу принесли выступления за «Барселону», в составе которой он выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также становился обладателем «Золотого мяча».

На проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету опытного футболиста 18 забитых мячей — на два больше, чем у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе и нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе, которые забили по 16 мячей.