Непомнящий: Месси и Роналду дополняют друг друга и украшают футбол на ЧМ-2026

Отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о сравнениях нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Не надо сравнивать Месси и Роналду. Это игроки разного стиля и плана. Криштиану забил два гола Узбекистану, правильно. Хорошо, что у него есть стремление. В мировом футболе нужны такие футболисты, как Роналду и Месси. Их конкуренция является выдающимся достижением, что мы живём в одно время с такими игроками. Никак не могу их разделять. Они дополняют друг друга и украшают футбол», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.