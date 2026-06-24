Вратарь сборной Сенегала пропустит матч с Ираком из-за травмы колена

Вратарь сборной Сенегала Эдуард Менди не сыграет в матче с Ираком в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026 из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба африканской команды в социальной сети X.

По данным источника, Менди пройдёт дополнительные медицинские обследования, чтобы определить характер травмы и решить вопрос о дальнейшем участии в турнире.

Напомним, во встрече с Норвегией (2:3) 34‑летний голкипер получил повреждение левого колена и был заменён на 63-й минуте.

Следующий матч сборной Сенегала состоится 26 июня. Команда сыграет с Ираком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.