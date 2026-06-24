Джанни Инфантино прокомментировал успех ЧМ-2026 — стадионы заполняются на 99,6%

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об успехе чемпионата мира — 2026. После 44 матчей турнира средняя заполняемость стадионов составляла 99,6%.

«Это невероятно. Масштабнее всего, что когда-либо видел мир — не просто футбольное событие, а событие в любом смысле этого слова. Это самое успешное событие в истории. Стадионы полны, города полны, атмосфера великолепная.

Приходит много семей, детей, женщин, это действительно прекрасно. Я очень и очень благодарен всем болельщикам, которые приходят на стадионы», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.