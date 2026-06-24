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Табидзе выступил с заявлением после ухода из махачкалинского «Динамо»

Табидзе выступил с заявлением после ухода из махачкалинского «Динамо»
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Грузинский защитник Джемал Табидзе выступил с заявлением после ухода из махачкалинского «Динамо». Накануне клуб объявил, что не смог договориться с игроком о новом контракте, не потянув его финансовые запросы.

«К сожалению, пришло время попрощаться с вами. Я провёл два замечательных года в «Динамо», очень счастлив, что был частью этой команды. У меня были прекрасные партнёры по команде и тренеры, хочу искренне поблагодарить их за всё, через что мы прошли вместе за эти два года.

Также хочу выразить благодарность руководству клуба — всегда чувствовал с их стороны большую поддержку. Отдельные слова благодарности хочу адресовать нашим замечательным болельщикам, которые всегда рядом с командой и никогда её не оставляют. Ваша поддержка была бесценна. Всегда буду с теплотой вспоминать время, проведённое здесь. Спасибо вам за всё. Вперёд, «Динамо», — цитирует Табидзе клубная пресс-служба.

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