Бубнов отреагировал на исторический рекорд Лионеля Месси на чемпионатах мира

Бывший футболист Александр Бубнов отреагировал на рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по голам в истории чемпионатов мира. В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

«Если Лионель продолжит в таком же темпе… С учётом того, что в Аргентине только он забивает, если дойдут до чемпионата мира (вероятнее всего, имеется в виду финал турнира. — Прим. «Чемпионата»), там под 30 голов может быть. А это уже тяжело будет повторить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».