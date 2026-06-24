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Бубнов отреагировал на исторический рекорд Лионеля Месси на чемпионатах мира

Бубнов отреагировал на исторический рекорд Лионеля Месси на чемпионатах мира
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Бывший футболист Александр Бубнов отреагировал на рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по голам в истории чемпионатов мира. В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Если Лионель продолжит в таком же темпе… С учётом того, что в Аргентине только он забивает, если дойдут до чемпионата мира (вероятнее всего, имеется в виду финал турнира. — Прим. «Чемпионата»), там под 30 голов может быть. А это уже тяжело будет повторить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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