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Сергей Кирьяков назвал одного из главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Сергей Кирьяков назвал одного из главных фаворитов чемпионата мира — 2026
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Российский тренер Сергей Кирьяков назвал одного из главных фаворитов проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026.

«На чемпионате мира слежу за немцами. Мы видели два разных матча. С Кюрасао в первом тайме у Германии были проблемы, так как соперник уделял большое внимание обороне. Команда доставила немцам много неприятностей. Только во втором тайме они посыпались — и Германия их дожала. А во втором матче с Кот-д’Ивуаром они продемонстрировали характер и силу воли в лучших традициях немецкого футбола.

И сборная Германии переломила ход матча на последних секундах, вырвав победу. У команды есть характер, она уверена в своих силах и будет биться до последних секунд. Немцы физически очень хорошо готовы. В условиях жары это серьёзный аргумент, чтобы претендовать на самые высокие места. Для меня Германия — один из фаворитов чемпионата мира», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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