Деклан Райс покинул стадион с повязкой на ноге после матча ЧМ-2026 с Ганой

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс был замечен с повязкой на ноге после матча с Ганой (0:0). Он вышел в стартовом составе и отыграл матч до финального свистка, однако после игры футболист покинул стадион хромая и с тугой повязкой на левой икре.

Фото: Аккаунт @David_Ornstein в социальной сети X

Ранее, после матча с Хорватией (4:2), футболист признался, что он уже шесть месяцев страдает от боли в подколенном сухожилии. По словам англичанина, после Рождества он долгое время боролся с невралгией, о которой мало кто знал. В первом матче на ЧМ-2026 игрок вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте.

В последнем матче группового этапа турнира Англия сыграет с Панамой (28 июня).