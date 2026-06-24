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Деклан Райс покинул стадион с повязкой на ноге после матча ЧМ-2026 с Ганой

Деклан Райс покинул стадион с повязкой на ноге после матча ЧМ-2026 с Ганой
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Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс был замечен с повязкой на ноге после матча с Ганой (0:0). Он вышел в стартовом составе и отыграл матч до финального свистка, однако после игры футболист покинул стадион хромая и с тугой повязкой на левой икре.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Фото: Аккаунт @David_Ornstein в социальной сети X

Ранее, после матча с Хорватией (4:2), футболист признался, что он уже шесть месяцев страдает от боли в подколенном сухожилии. По словам англичанина, после Рождества он долгое время боролся с невралгией, о которой мало кто знал. В первом матче на ЧМ-2026 игрок вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте.

В последнем матче группового этапа турнира Англия сыграет с Панамой (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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