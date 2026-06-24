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Беллингем — самый молодой футболист с 50 матчами за Англию

Беллингем — самый молодой футболист с 50 матчами за Англию
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22-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, сыгравшим 50 матчей за национальную команду, сообщает Opta.

В минувшем матче английской команды 2-го тура чемпионата мира по футболу — 2026 с Ганой (0:0) Беллингем попал в стартовый состав. Игра стала 50-й для футболиста. В возрасте 22 лет и 359 дней Джуд стал самым молодым футболистом, достигшим этой отметки, побив рекорд Уэйна Руни (23 года и 159 дней).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Следующий матч английской национальной команды состоится 27 июня. Сборная сыграет с Панамой.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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