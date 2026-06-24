Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Переговариваться можно до утра». Аршавин — о переговорах «ПСЖ» и «Локо» по Батракову

«Переговариваться можно до утра». Аршавин — о переговорах «ПСЖ» и «Локо» по Батракову
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал информацию, что французский «ПСЖ» вёл переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова этим летом.

— По Батракову и «ПСЖ». Мы же все считали, что...
— Ну, это Тимур так говорил, что всё железно, что я всё знаю. Может, там и не было такого.

— Нет, ну то, что они были в переговорах, это 100%.
— Нет, ну переговоры — это переговоры. Переговариваться можно до утра.

— Ну, у Батракова понятная ситуация, где там отступные. Вряд ли «ПСЖ» это могло отпугнуть.
— Может, какие-то другие нюансы [повлияли на срыв сделки], — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Фото
Беллингем прикрыл рот рукой в матче ЧМ-2026 Англия — Гана. Хавбека не удалили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android