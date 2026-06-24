«Переговариваться можно до утра». Аршавин — о переговорах «ПСЖ» и «Локо» по Батракову

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал информацию, что французский «ПСЖ» вёл переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова этим летом.

— По Батракову и «ПСЖ». Мы же все считали, что...

— Ну, это Тимур так говорил, что всё железно, что я всё знаю. Может, там и не было такого.

— Нет, ну то, что они были в переговорах, это 100%.

— Нет, ну переговоры — это переговоры. Переговариваться можно до утра.

— Ну, у Батракова понятная ситуация, где там отступные. Вряд ли «ПСЖ» это могло отпугнуть.

— Может, какие-то другие нюансы [повлияли на срыв сделки], — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.