Санчес фолил с бутсой в руках, Кордоба спорил с арбитром. Фото победы Колумбии в матче ЧМ

23 июня на стадионе «Акрон» в Мексике состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и ДР Конго. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Маурицио Мариани. Сборная Колумбии одержала победу со счётом 1:0 и гарантировала себе выход в плей-офф.

Единственный гол в матче забил колумбийский защитник Даниэль Муньос на 76-й минуте. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал на чемпионате мира, выйдя на замену на 58-й минуте.

Лучшие кадры матча Колумбия — ДР Конго — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.