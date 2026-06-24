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Лионель Месси высказался о своём будущем в футболе

Лионель Месси высказался о своём будущем в футболе
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своём будущем. Сегодня, 24 июня, форварду исполнилось 39 лет. Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. На счету аргентинца 18 забитых мячей — на два больше, чем у ближайших преследователей Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе.

— Вы планируете продолжать играть ещё несколько лет?
— Да, да… Буду продолжать ещё какое-то время, пока смогу приносить пользу, буду чувствовать себя хорошо физически и иметь возможность помогать товарищам по команде. Буду продолжать играть, — приводит слова Месси известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

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