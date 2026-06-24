«Это не конец света». Джуд Беллингем — о безголевой ничьей с Ганой

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал матч национальной команды со сборной Ганы. Встреча закончилась со счётом 0:0, Беллингем был выбран лучшим игроком матча.

«На всех турнирах, в которых я участвовал, всё было одинаково: неплохое выступление в начале и хорошая победа, а потом, уже на втором матче… Немного расстроился из-за того, как они защищались, как выстраивали игру. Отдаю им должное — они добились именно того, за что боролись. Мы не смогли их сломить, даже несмотря на все угловые, владение мячом и дальние удары по воротам.

Никаких забот, никакого стресса, никакой драмы… Это не конец света. Подготовимся, посмотрим видеозапись, чтобы понять, где мы могли бы сыграть лучше, подготовимся к матчу с Панамой», – приводит слова Беллингема Flashscore.

В последнем матче группового этапа турнира Англия встретится со сборной Панамы (28 июня).