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Колумбия во второй раз с 2014 года выиграла первые два матча на ЧМ

Колумбия во второй раз с 2014 года выиграла первые два матча на ЧМ
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Сборная Колумбии во второй раз выиграла первые два матча на чемпионате мира по футболу с 2014 года, сообщает Opta.

В минувшем матче 2-го тура чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Колумбии обыграла ДР Конго (1:0). Ранее национальная команда обыграла Узбекистан (3:1) в 1-м туре ЧМ-2026. Таким образом, колумбийцы во второй раз в истории выиграли свои первые два матча на чемпионате мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 0
ДР Конго
1:0 Муньос – 76'    

Первый такой случай произошёл на ЧМ-2014, когда Колумбия обыграла Хорватию (3:1), а затем Камерун (4:1), дойдя до четвертьфинала, где уступила Бразилии (1:2).

Следующий матч английской национальной команды состоится 28 июня. Сборная сыграет с Португалией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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