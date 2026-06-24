РУСАДА в мае проверило на допинг всех вратарей «Спартака»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае провело допинг-тестирование всех вратарей футбольного «Спартака», выходивших на поле в официальных матчах прошедшего сезона. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, майское допинг-тестирование было предложено пройти Александру Максименко и Илье Помазуну. В апреле был проверен на допинг и третий голкипер «Спартака» Александр Довбня, ни разу не выходивший на поле ни в чемпионате, ни в Фонбет Кубке России. Отметим, ранее в нарушении антидопинговых правил был обвинён нападающий красно-белых Антон Заболотный.

«Спартак» завершил прошлый сезон на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Также красно-белые выиграли Кубок России.