Кузнецов — о результатах Узбекистана на ЧМ: приглашать Каннаваро смысла не было

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о результатах сборной Узбекистана на чемпионате мира — 2026. Накануне узбекистанцы уступили Португалии со счётом 0:5.

«Было понятно, что у Узбекистана практически не было шансов с Португалией, хотя всегда есть стандарты и курьёзные голы. Португальцы вышли мобилизованными, понимали, что нужно забивать и выигрывать, потому что ничья в 1-м туре в планы не входила. А Узбекистан впервые на чемпионате мира, футболисты не играли на таком уровне, за исключением Шомуродова и Хусанова, хотя и он приложил руку к голам в их ворота. Отсюда и результат — нигде не успевали, в атаку выходили робко.

Конечно, приглашать Каннаваро смысла не было. Какой бы тренировочный процесс ни был, выигрывал ли ты «Золотой мяч» или нет, всё упирается в материал под рукой, в уровень футболистов. У Каннаваро этого не было», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.