Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов — о результатах Узбекистана на ЧМ: приглашать Каннаваро смысла не было

Кузнецов — о результатах Узбекистана на ЧМ: приглашать Каннаваро смысла не было
Комментарии

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о результатах сборной Узбекистана на чемпионате мира — 2026. Накануне узбекистанцы уступили Португалии со счётом 0:5.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Было понятно, что у Узбекистана практически не было шансов с Португалией, хотя всегда есть стандарты и курьёзные голы. Португальцы вышли мобилизованными, понимали, что нужно забивать и выигрывать, потому что ничья в 1-м туре в планы не входила. А Узбекистан впервые на чемпионате мира, футболисты не играли на таком уровне, за исключением Шомуродова и Хусанова, хотя и он приложил руку к голам в их ворота. Отсюда и результат — нигде не успевали, в атаку выходили робко.

Конечно, приглашать Каннаваро смысла не было. Какой бы тренировочный процесс ни был, выигрывал ли ты «Золотой мяч» или нет, всё упирается в материал под рукой, в уровень футболистов. У Каннаваро этого не было», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Роналду побил четыре рекорда ЧМ в игре с Узбекистаном! В том числе — два достижения Месси
Роналду побил четыре рекорда ЧМ в игре с Узбекистаном! В том числе — два достижения Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android