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«Думаю, им нравится этот вызов». Отец Холанда о соперничестве сына с Мбаппе

«Думаю, им нравится этот вызов». Отец Холанда о соперничестве сына с Мбаппе
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Альф-Инге Холанд, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, прокомментировал соперничество своего сына с нападающим национальной команды Франции Килианом Мбаппе. Сборные сыграют друг с другом в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 26 июня (22:00 мск)

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они давно соперничают. Думаю, им нравится этот вызов, и он мотивирует их обоих. Если один забивает, другой тоже хочет забить. Килиан — фантастический игрок. Эрлинг тоже становится очень хорошим игроком. Это противостояние будет очень интересным в будущем», – приводит слова норвежца RMC Sport.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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