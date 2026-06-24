«Думаю, им нравится этот вызов». Отец Холанда о соперничестве сына с Мбаппе

Альф-Инге Холанд, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, прокомментировал соперничество своего сына с нападающим национальной команды Франции Килианом Мбаппе. Сборные сыграют друг с другом в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 26 июня (22:00 мск)

«Они давно соперничают. Думаю, им нравится этот вызов, и он мотивирует их обоих. Если один забивает, другой тоже хочет забить. Килиан — фантастический игрок. Эрлинг тоже становится очень хорошим игроком. Это противостояние будет очень интересным в будущем», – приводит слова норвежца RMC Sport.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины.