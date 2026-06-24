Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлено время начала матча за Суперкубок России по футболу

Объявлено время начала матча за Суперкубок России по футболу
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что игра за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» начнётся в 19:30 мск. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Действующим обладателем Суперкубка России является московский ЦСКА, который в предыдущей встрече за трофей обыграл «Краснодар» (1:0).

«Зенит» — победитель Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Сине-бело-голубые заняли первое место, опередив «Краснодар» на два очка. Третьим стал «Локомотив», а «Спартак» — четвёртым. Красно-белые под руководством Хуана Карлоса Карседо выиграли Фонбет Кубок России, одолев в Суперфинале «Краснодар».

Материалы по теме
РУСАДА в мае проверило на допинг всех вратарей «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android