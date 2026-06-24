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Министр спорта Франции — о талисманах для игроков сборной: хотела послать им знак дружбы

Министр спорта Франции — о талисманах для игроков сборной: хотела послать им знак дружбы
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Министр спорта Франции Мария Феррари рассказала, зачем на самом деле подарила талисманы звёздочек игрокам сборной перед ЧМ-2026. В преддверии турнира министр вместе с президентом страны Эммануэлем Макроном вручила футболистам по два камня — голубую яшму и горный хрусталь.

«Мне было забавно наблюдать, как все поднимают из-за этого такой шум. Я просто хотела послать им личный знак дружбы, маленький талисман на удачу. Это звёздочки — одна синяя и одна белая, с обещанием получить красную, если они принесут нам третью звезду на футболке. Все об этом мечтают.

Это прекрасный символ. В Японии существует традиция дарить счастливую звезду — в этом и заключался символизм», — приводит слова Феррари RMC Sport.

По результатам двух первых матчей на турнире Франция набрала шесть очков и занимает первое место в группе I. В последнем туре группового этапа она встретится со сборной Норвегии (26 июня).

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