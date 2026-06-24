Кузнецов: Роналду хамил в матче с Узбекистаном, испанцы ноги оторвали бы за его выходки

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Узбекистаном (2:0).

«Нельзя обольщаться из-за дубля Роналду Узбекистану. Ему всё давали делать, столько моментов у него. А в конце я заметил одну детальку. Он уже начал хамить, втыкаться в игроков. Был бы соперник европейского уровня, ему бы ноги оторвали за такие выходки. А тут команда ниже уровнем, он себе позволяет сзади ударить по ногам. Разве Германия или Испания позволили бы ему так делать? Ему тут же бы прилетело», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.