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«Локомотив» объявил о переходе Георгия Джикии

«Локомотив» объявил о переходе Георгия Джикии
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Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о переходе в клуб центрального защитника Георгия Джикии. Экс-капитан «Спартака» пополнил состав железнодорожников на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2027 года.

Ранее Джикия выступал за вторую команду «Локомотива», нальчикский «Спартак», «Амкар», московский «Спартак», «Химки» и турецкий «Антальяспор». В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 15 матчей в рамках турецкой Суперлиги и забил два гола.

«Локомотив» завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».

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