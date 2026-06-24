Криштиану Роналду установил ещё один новый рекорд в сборной Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил два мяча в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026 (5:0). Благодаря этим голам он установил ещё один рекорд в составе португальской сборной. Так, Криштиану является самым молодым и самым возрастным автором гола в составе своей национальной команды. В ворота Узбекистана он забил в 41 год.

Аналогичные рекорды в своих сборных принадлежат лишь двум футболистам за всю историю футбола — Лионелю Месси из Аргентины и Микаэлю Лаудрупу из Дании.

Напомним, Роналду также стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира.