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Криштиану Роналду установил ещё один новый рекорд в сборной Португалии

Криштиану Роналду установил ещё один новый рекорд в сборной Португалии
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил два мяча в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026 (5:0). Благодаря этим голам он установил ещё один рекорд в составе португальской сборной. Так, Криштиану является самым молодым и самым возрастным автором гола в составе своей национальной команды. В ворота Узбекистана он забил в 41 год.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Аналогичные рекорды в своих сборных принадлежат лишь двум футболистам за всю историю футбола — Лионелю Месси из Аргентины и Микаэлю Лаудрупу из Дании.

Напомним, Роналду также стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира.

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