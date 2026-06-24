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Агент Уткина прокомментировал возвращение игрока в «Краснодар»

Агент Уткина прокомментировал возвращение игрока в «Краснодар»
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, прокомментировал возвращение футболиста в стан «быков». Стороны подписали контракт до 2029 года.

«Даниил из всех вариантов, которые были, изначально склонялся к «Краснодару». Он рад вернуться в топ-клуб, давший ему возможность заниматься тем любимым делом, которым он занимается до сих пор. Даниил доволен, позитивные эмоции. Настрой рабочий и хороший, поэтому всё хорошо», — приводит слова Бердышева TIU.

С 2022 года футболист выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо». В минувшем сезоне хавбек провёл 13 матчей в Первой лиге за автозаводцев, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

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