Агент Уткина прокомментировал возвращение игрока в «Краснодар»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, прокомментировал возвращение футболиста в стан «быков». Стороны подписали контракт до 2029 года.

«Даниил из всех вариантов, которые были, изначально склонялся к «Краснодару». Он рад вернуться в топ-клуб, давший ему возможность заниматься тем любимым делом, которым он занимается до сих пор. Даниил доволен, позитивные эмоции. Настрой рабочий и хороший, поэтому всё хорошо», — приводит слова Бердышева TIU.

С 2022 года футболист выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо». В минувшем сезоне хавбек провёл 13 матчей в Первой лиге за автозаводцев, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.