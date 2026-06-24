Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» рассматривает Оярсабаля в качестве альтернативы Альваресу — El Chiringuito

«Барселона» рассматривает Оярсабаля в качестве альтернативы Альваресу — El Chiringuito
Комментарии

«Барселона» рассматривает подписание 29-летнего нападающего «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, каталонский клуб находится в поисках нападающего после ухода Роберта Левандовски. Кроме того, ситуация с форвардом мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом остаётся нестабильной, поэтому Оярсабаль рассматривается в качестве альтернативы аргентинцу.

В прошедшем сезоне Оярсабаль провел 40 матчей за «Реал Сосьедад», забил 18 голов и оформил четыре ассиста. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Сейчас Оярсабаль находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира по футболу — 2026.

Материалы по теме
Официально
«Атлетико» подаёт жалобу в ФИФА на «Барселону» из-за трансфера Хулиана Альвареса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android