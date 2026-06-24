«Барселона» рассматривает Оярсабаля в качестве альтернативы Альваресу — El Chiringuito

«Барселона» рассматривает подписание 29-летнего нападающего «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, каталонский клуб находится в поисках нападающего после ухода Роберта Левандовски. Кроме того, ситуация с форвардом мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом остаётся нестабильной, поэтому Оярсабаль рассматривается в качестве альтернативы аргентинцу.

В прошедшем сезоне Оярсабаль провел 40 матчей за «Реал Сосьедад», забил 18 голов и оформил четыре ассиста. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Сейчас Оярсабаль находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира по футболу — 2026.