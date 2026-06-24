Гарри Кейн обратился к болельщикам после нулевой ничьей с Ганой

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн обратился к болельщикам после матча с национальной командой Ганы. Встреча, прошедшая в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026, закончилась со счётом 0:0.

«Всё, двигаемся дальше! Как всегда, спасибо за поддержку! Едем в Нью-Йорк!» — написал Кейн на своей странице в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам первых двух игр на турнире сборная Англии набрала четыре очка и заняла первое место в группе L. В последнем матче группового этапа англичане сыграют с Панамой. Игра пройдёт 28 июня (00:00 мск) на стадионе Метлайф (Ист-Ратерфорд, США).