Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на назначение Моуринью в «Реал»

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о новом главном тренере «сливочных» Жозе Моуринью. Португальский специалист возглавил «Реал» этим летом. Прежде он уже работал во главе «сливочных» и выигрывал с ними чемпионский титул.

«Жозе в «Реале»? Это потрясающе, просто потрясающе! Он топ-тренер. Настоящий топ. Я очень рад [этому назначению]», — приводит слова Беллингема известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Прошлый сезон мадридский «Реал» завершил на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Чемпионом страны стала каталонская «Барселона».