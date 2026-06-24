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Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на назначение Моуринью в «Реал»

Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на назначение Моуринью в «Реал»
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Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о новом главном тренере «сливочных» Жозе Моуринью. Португальский специалист возглавил «Реал» этим летом. Прежде он уже работал во главе «сливочных» и выигрывал с ними чемпионский титул.

«Жозе в «Реале»? Это потрясающе, просто потрясающе! Он топ-тренер. Настоящий топ. Я очень рад [этому назначению]», — приводит слова Беллингема известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Прошлый сезон мадридский «Реал» завершил на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Чемпионом страны стала каталонская «Барселона».

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